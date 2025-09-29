Diretório de Empresas
ServiceNow
ServiceNow Atendimento ao Cliente Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ServiceNow. Última atualização: 9/29/2025

Remuneração Total Média

₹38.5K - ₹43.9K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
₹34K₹38.5K₹43.9K₹48.4K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na ServiceNow, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Atendimento ao Cliente na ServiceNow in India é uma remuneração total anual de ₹48,373. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ServiceNow para a função de Atendimento ao Cliente in India é ₹34,025.

