ServiceNow
  Salários
  Analista de Negócios

  Todos os Salários de Analista de Negócios

ServiceNow Analista de Negócios Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ServiceNow. Última atualização: 9/29/2025

Remuneração Total Média

₹31.8K - ₹36.2K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
₹28.1K₹31.8K₹36.2K₹39.9K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na ServiceNow, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista de Negócios sa ServiceNow in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹39,924. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ServiceNow para sa Analista de Negócios role in India ay ₹28,082.

