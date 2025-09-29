Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in Australia mediano de Engenheiro de Software na Service NSW totaliza A$86.9K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Service NSW. Última atualização: 9/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Service NSW
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Total por ano
A$86.9K
Nível
Senior
Salário base
A$86.9K
Stock (/yr)
A$0
Bônus
A$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Service NSW?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Service NSW in Australia é uma remuneração total anual de A$101,322. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Service NSW para a função de Engenheiro de Software in Australia é A$79,775.

