Servian
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquiteto de Soluções

Servian Arquiteto de Soluções Salários

O pacote de remuneração in Australia mediano de Arquiteto de Soluções na Servian totaliza A$155K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Servian. Última atualização: 9/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Total por ano
A$155K
Nível
L3
Salário base
A$155K
Stock (/yr)
A$0
Bônus
A$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
11 Anos
Quais são os níveis de carreira na Servian?

A$249K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Arquiteto de Soluções at Servian in Australia sits at a yearly total compensation of A$220,503. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Servian for the Arquiteto de Soluções role in Australia is A$155,400.

