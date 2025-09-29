Diretório de Empresas
Serpro
Serpro Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Brazil mediano de Engenheiro de Software na Serpro totaliza R$139K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Serpro. Última atualização: 9/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Serpro
Software Engineer
Brasilia, DF, Brazil
Total por ano
R$139K
Nível
Senior
Salário base
R$139K
Stock (/yr)
R$0
Bônus
R$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Serpro?

R$889K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Serpro in Brazil é uma remuneração total anual de R$269,201. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Serpro para a função de Engenheiro de Software in Brazil é R$148,390.

