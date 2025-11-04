Diretório de Empresas
Sendbird
Sendbird Gerente de Produto Salários

A remuneração total média de Gerente de Produto in United States na Sendbird varia de $219K a $299K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sendbird. Última atualização: 11/4/2025

Remuneração Total Média

$235K - $284K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$219K$235K$284K$299K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Sendbird, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Sendbird in United States é uma remuneração total anual de $299,280. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Sendbird para a função de Gerente de Produto in United States é $219,300.

