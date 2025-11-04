Diretório de Empresas
A remuneração total média de Tecnólogo da Informação (TI) na Sendbird varia de ₩41.81M a ₩57.06M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sendbird. Última atualização: 11/4/2025

Remuneração Total Média

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Faixa Comum
Faixa Possível
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Sendbird, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Tecnólogo da Informação (TI) na Sendbird é uma remuneração total anual de ₩57,063,840. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Sendbird para a função de Tecnólogo da Informação (TI) é ₩41,814,021.

Outros Recursos