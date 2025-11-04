Diretório de Empresas
Senao Networks
Senao Networks Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Taiwan mediano de Engenheiro de Software na Senao Networks totaliza NT$794K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Senao Networks. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Total por ano
NT$794K
Nível
hidden
Salário base
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Bônus
NT$0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Senao Networks?
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Senao Networks in Taiwan é uma remuneração total anual de NT$1,416,754. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Senao Networks para a função de Engenheiro de Software in Taiwan é NT$793,903.

