Semtech
Semtech Engenheiro de Hardware Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Hardware na Semtech totaliza CA$155K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Semtech. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$155K
Nível
Senir Staff
Salário base
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
Bônus
CA$22.3K
Anos na empresa
7 Anos
Anos de exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Semtech?
+CA$80.9K
+CA$124K
+CA$27.9K
+CA$48.8K
+CA$30.7K
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Hardware na Semtech in Canada é uma remuneração total anual de CA$171,575. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Semtech para a função de Engenheiro de Hardware in Canada é CA$111,382.

