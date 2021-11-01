Diretório de Empresas
Sempra Salários

O salário da Sempra varia de $87,636 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $223,875 para Engenheiro Mecânico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Sempra. Última atualização: 10/26/2025

Contador
$135K
Analista de Negócios
$119K
Analista de Dados
$87.6K

Engenheiro Elétrico
$108K
Engenheiro Mecânico
$224K
Gerente de Projeto
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Engenheiro de Software
$124K
Gerente de Programa Técnico
$181K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Sempra é Engenheiro Mecânico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $223,875. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Sempra é $123,970.

Outros Recursos