Semgrep Salários

O salário da Semgrep varia de $120,600 em remuneração total por ano para Cybersecurity Analyst na faixa mais baixa a $180,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Semgrep . Última atualização: 10/26/2025