Selina
Selina Salários

O salário da Selina varia de $16,318 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $149,250 para Marketing na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Selina. Última atualização: 10/25/2025

Recursos Humanos
$16.3K
Marketing
$149K
Gerente de Produto
$86.5K

Engenheiro de Software
$69.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Selina é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $149,250. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Selina é $78,070.

