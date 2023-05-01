Selfbook Salários

O salário da Selfbook varia de $126,282 em remuneração total por ano para Designer Gráfico na faixa mais baixa a $139,300 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Selfbook . Última atualização: 10/25/2025