SEI Salários

O salário da SEI varia de $65,097 em remuneração total por ano para Analista Financeiro na faixa mais baixa a $194,025 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SEI. Última atualização: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Contador
$65.1K
Cientista de Dados
$194K
Analista Financeiro
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Consultor de Gestão
$149K
Gerente de Produto
$112K
Engenheiro de Software
$154K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na SEI é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $194,025. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SEI é $149,250.

