SEI Investments
SEI Investments Salários

O salário da SEI Investments varia de $24,556 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $155,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SEI Investments. Última atualização: 10/25/2025

Analista de Negócios
Median $100K
Gerente de Produto
Median $155K
Engenheiro de Software
Median $24.6K

Contador
$74.6K
Assistente Administrativo
$42.9K
Operações de Negócio
$49.2K
Analista Financeiro
$50K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na SEI Investments é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $155,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SEI Investments é $49,980.

