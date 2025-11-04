Diretório de Empresas
Security Compass
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

Security Compass Gerente de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Gerente de Engenharia de Software na Security Compass totaliza CA$181K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Security Compass. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$181K
Nível
L3
Salário base
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$4.6K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
11 Anos
Quais são os níveis de carreira na Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Engenharia de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Security Compass in Canada é uma remuneração total anual de CA$183,708. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Security Compass para a função de Gerente de Engenharia de Software in Canada é CA$180,881.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Security Compass

Empresas Relacionadas

  • Pythian
  • Benevity
  • SICPA
  • IntraEdge
  • Clio
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos