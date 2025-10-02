A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Toronto Area na Scotiabank varia de CA$90.2K por year para L6 a CA$184K por year para L9. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano por year totaliza CA$120K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scotiabank. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
