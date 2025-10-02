Diretório de Empresas
Scotiabank
Scotiabank Engenheiro de Software Salários em Colombia

A remuneração de Engenheiro de Software in Colombia na Scotiabank varia de COP 184.06M por year para L6 a COP 130.87M por year para L7. O pacote de remuneração in Colombia mediano por year totaliza COP 130.15M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scotiabank. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L6
(Nível Iniciante)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
COP 643.23M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Scotiabank?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Desenvolvedor Web

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Scotiabank in Colombia é uma remuneração total anual de COP 269,354,338. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Scotiabank para a função de Engenheiro de Software in Colombia é COP 126,473,950.

