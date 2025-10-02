Diretório de Empresas
Scotiabank
  • Greater Toronto Area

Scotiabank Gerente de Programa Salários em Greater Toronto Area

O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano de Gerente de Programa na Scotiabank totaliza CA$147K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scotiabank. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Scotiabank
Senior Delivery Lead
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$147K
Nível
L8
Salário base
CA$128K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$19.2K
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Scotiabank?

CA$225K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Programa at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$278,891. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Gerente de Programa role in Greater Toronto Area is CA$143,579.

