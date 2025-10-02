A remuneração de Gerente de Produto in Greater Toronto Area na Scotiabank varia de CA$116K por year para L7 a CA$141K por year para L8. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano por year totaliza CA$124K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scotiabank. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
