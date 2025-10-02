Diretório de Empresas
Scotiabank
Scotiabank Cientista de Dados Salários em Greater Toronto Area

A remuneração de Cientista de Dados in Greater Toronto Area na Scotiabank varia de CA$116K por year para L7 a CA$144K por year para L8. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano por year totaliza CA$121K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scotiabank. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na Scotiabank?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Scotiabank in Greater Toronto Area é uma remuneração total anual de CA$143,992. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Scotiabank para a função de Cientista de Dados in Greater Toronto Area é CA$123,390.

