O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano de Gerente de Ciência de Dados na Scotiabank totaliza CA$117K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scotiabank. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Scotiabank
Data Science Manager
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$117K
Nível
7
Salário base
CA$107K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$10.2K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Scotiabank?

CA$225K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Ciência de Dados na Scotiabank in Greater Toronto Area é uma remuneração total anual de CA$136,957. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Scotiabank para a função de Gerente de Ciência de Dados in Greater Toronto Area é CA$117,014.

