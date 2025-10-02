A remuneração de Analista de Negócios in Greater Toronto Area na Scotiabank varia de CA$87.3K por year para L6 a CA$134K por year para L8. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano por year totaliza CA$99.1K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scotiabank. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
