SCORE Salários

O salário da SCORE varia de $60,992 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $187,926 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SCORE . Última atualização: 9/2/2025