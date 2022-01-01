Scholastic Salários

Diretório de Empresas
O salário da Scholastic varia de $88,000 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $155,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Scholastic. Última atualização: 11/15/2025

Engenheiro de Software
Median $155K
Analista de Negócios
Median $88K
Designer de Produto
$126K

Gerente de Produto
$89.2K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Scholastic é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $155,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Scholastic é $107,413.

