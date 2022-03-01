Diretório de Empresas
Schindler Elevator
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Schindler Elevator Salários

O salário da Schindler Elevator varia de $85,425 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $156,800 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Schindler Elevator. Última atualização: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analista de Negócios
$97.3K
Gerente de Projeto
$157K
Engenheiro de Software
$85.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Arquiteto de Soluções
$111K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Schindler Elevator é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $156,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Schindler Elevator é $104,053.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Schindler Elevator

Empresas Relacionadas

  • Pushpay
  • Cerner
  • Sprint
  • Bell Flight
  • Hilti
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos