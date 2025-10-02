Diretório de Empresas
Schibsted
Schibsted Engenheiro de Software Salários em Greater Oslo Region

O pacote de remuneração in Greater Oslo Region mediano de Engenheiro de Software na Schibsted totaliza NOK 782K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Schibsted. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Total por ano
NOK 782K
Nível
Senior
Salário base
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Bônus
NOK 0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Schibsted?

NOK 1.62M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Schibsted in Greater Oslo Region é uma remuneração total anual de NOK 913,744. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Schibsted para a função de Engenheiro de Software in Greater Oslo Region é NOK 782,078.

