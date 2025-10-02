Diretório de Empresas
Scandit
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Zurich Area

Scandit Engenheiro de Software Salários em Greater Zurich Area

O pacote de remuneração in Greater Zurich Area mediano de Engenheiro de Software na Scandit totaliza CHF 136K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scandit. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total por ano
CHF 136K
Nível
L3
Salário base
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Bônus
CHF 5.1K
Anos na empresa
5-10 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Scandit?

CHF 134K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de CHF 25.1K+ (às vezes CHF 251K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

Найвищий пакет оплати для позиції Engenheiro de Software в Scandit in Greater Zurich Area складає річну загальну компенсацію CHF 146,053. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Scandit для позиції Engenheiro de Software in Greater Zurich Area складає CHF 137,243.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Scandit

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • Intuit
  • SoFi
  • Amazon
  • Square
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos