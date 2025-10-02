Diretório de Empresas
Scaleway
Scaleway Gerente de Engenharia de Software Salários em Greater Paris Area

O pacote de remuneração in Greater Paris Area mediano de Gerente de Engenharia de Software na Scaleway totaliza €65.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scaleway. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Scaleway
Software Engineering Manager
Paris, IL, France
Total por ano
€65.5K
Nível
-
Salário base
€60.8K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€4.7K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
18 Anos
Quais são os níveis de carreira na Scaleway?

€141K

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Scaleway in Greater Paris Area é uma remuneração total anual de €79,064. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Scaleway para a função de Gerente de Engenharia de Software in Greater Paris Area é €65,490.

