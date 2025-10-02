Diretório de Empresas
Scale AI
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Programa Técnico

  • Todos os Salários de Gerente de Programa Técnico

  • Mexico

Scale AI Gerente de Programa Técnico Salários em Mexico

A remuneração de Gerente de Programa Técnico in Mexico na Scale AI totaliza MX$1.38M por year para L4. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scale AI. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$3.09M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de MX$579K+ (às vezes MX$5.79M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Scale AI, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Perguntas Frequentes

Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Scale AI vir die Gerente de Programa Técnico rol in Mexico is MXMX$23,042,233.

