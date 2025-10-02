A remuneração de Gerente de Programa Técnico in Mexico na Scale AI totaliza MX$1.38M por year para L4. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scale AI. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Scale AI, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.