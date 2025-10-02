Diretório de Empresas
Scale AI
Scale AI Engenheiro de Software Salários em Qatar

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scale AI. Última atualização: 10/2/2025

Precisamos de apenas 4 mais Engenheiro de Software submissões na Scale AI para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

QAR 582K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de QAR 109K+ (às vezes QAR 1.09M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Scale AI, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Títulos Incluídos

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Scale AI in Qatar é uma remuneração total anual de QAR 884,021. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Scale AI para a função de Engenheiro de Software in Qatar é QAR 439,186.

Outros Recursos