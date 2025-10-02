A remuneração de Engenheiro de Software in New York City Area na Scale AI varia de $231K por year para L3 a $484K por year para L5. O pacote de remuneração in New York City Area mediano por year totaliza $325K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scale AI. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
$231K
$166K
$60K
$4.3K
L4
$329K
$192K
$136K
$0
L5
$484K
$245K
$238K
$833
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Scale AI, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.