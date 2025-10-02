Diretório de Empresas
Scale AI Operações de Negócio Salários em San Francisco Bay Area

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scale AI. Última atualização: 10/2/2025

Remuneração Total Média

$172K - $200K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$152K$172K$200K$220K
Faixa Comum
Faixa Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Scale AI, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Operações de Negócio at Scale AI in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $220,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scale AI for the Operações de Negócio role in San Francisco Bay Area is $151,700.

