Diretório de Empresas
Scalable Capital
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

  • Munich Metro Region

Scalable Capital Gerente de Engenharia de Software Salários em Munich Metro Region

O pacote de remuneração in Munich Metro Region mediano de Gerente de Engenharia de Software na Scalable Capital totaliza €104K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scalable Capital. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
Total por ano
€104K
Nível
-
Salário base
€84.4K
Stock (/yr)
€19.9K
Bônus
€0
Anos na empresa
4 Anos
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Scalable Capital?

€141K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de €26.5K+ (às vezes €265K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Engenharia de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Scalable Capital in Munich Metro Region é uma remuneração total anual de €112,370. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Scalable Capital para a função de Gerente de Engenharia de Software in Munich Metro Region é €104,847.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Scalable Capital

Empresas Relacionadas

  • N26
  • Trade Republic
  • OCC
  • Qontigo
  • Adyen
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos