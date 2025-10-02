Diretório de Empresas
Scalable Capital
Scalable Capital Engenheiro de Software Salários em Munich Metro Region

O pacote de remuneração in Munich Metro Region mediano de Engenheiro de Software na Scalable Capital totaliza €74.7K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scalable Capital. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Scalable Capital
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Total por ano
€74.7K
Nível
Mid
Salário base
€74.7K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Scalable Capital?

€142K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Engenheiro de Software bei Scalable Capital in Munich Metro Region liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €116,441. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Scalable Capital für die Position Engenheiro de Software in Munich Metro Region beträgt €74,656.

Outros Recursos