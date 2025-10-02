Diretório de Empresas
Scalable Capital
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Berlin Metropolitan Region

Scalable Capital Engenheiro de Software Salários em Berlin Metropolitan Region

O pacote de remuneração in Berlin Metropolitan Region mediano de Engenheiro de Software na Scalable Capital totaliza €77.1K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Scalable Capital. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Scalable Capital
Data Engineer
Berlin, BE, Germany
Total por ano
€77.1K
Nível
L2
Salário base
€72.5K
Stock (/yr)
€4.6K
Bônus
€0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Scalable Capital?

€142K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Scalable Capital in Berlin Metropolitan Region é uma remuneração total anual de €96,896. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Scalable Capital para a função de Engenheiro de Software in Berlin Metropolitan Region é €72,843.

