SberMegaMarket
SberMegaMarket Cientista de Dados Salários em Moscow Metro Area

O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano de Cientista de Dados na SberMegaMarket totaliza RUB 2.49M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da SberMegaMarket. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
SberMegaMarket
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Total por ano
RUB 2.49M
Nível
L2
Salário base
RUB 2.49M
Stock (/yr)
RUB 0
Bônus
RUB 0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na SberMegaMarket?

RUB 13.26M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na SberMegaMarket in Moscow Metro Area é uma remuneração total anual de RUB 4,879,305. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SberMegaMarket para a função de Cientista de Dados in Moscow Metro Area é RUB 2,486,670.

Outros Recursos