A remuneração de Arquiteto de Soluções in Moscow Metro Area na Sberbank varia de RUB 5.85M por year para L7 a RUB 8.02M por year para L13. O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano por year totaliza RUB 5.88M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L7
RUB 5.85M
RUB 5.48M
RUB 0
RUB 378K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
