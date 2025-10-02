Diretório de Empresas
Sberbank
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Moscow Metro Area

Sberbank Engenheiro de Software Salários em Moscow Metro Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Moscow Metro Area na Sberbank varia de RUB 1.84M por year para L7 a RUB 6.15M por year para L14. O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano por year totaliza RUB 3.87M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L7
(Nível Iniciante)
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na Sberbank?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Sberbank in Moscow Metro Area é uma remuneração total anual de RUB 7,776,978. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Sberbank para a função de Engenheiro de Software in Moscow Metro Area é RUB 4,139,915.

