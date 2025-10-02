A remuneração de Engenheiro de Software in Moscow Metro Area na Sberbank varia de RUB 1.84M por year para L7 a RUB 6.15M por year para L14. O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano por year totaliza RUB 3.87M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L7
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Títulos IncluídosEnviar Novo Título
Engenheiro de Software Mobile
Engenheiro de Software Frontend
Engenheiro de Machine Learning
Engenheiro de Software Backend
Engenheiro de Software Full-Stack
Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)
Engenheiro de Dados
Engenheiro DevOps
Engenheiro de Confiabilidade de Site
Engenheiro de Sistemas
Evangelista de Desenvolvedores
Cientista de Pesquisa
Engenheiro de IA