
Sberbank Cybersecurity Analyst Salários em Moscow Metro Area

O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano de Cybersecurity Analyst na Sberbank totaliza RUB 1.82M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
Total por ano
RUB 1.82M
Nível
L12
Salário base
RUB 1.82M
Stock (/yr)
RUB 0
Bônus
RUB 0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
1 Ano
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para jobFamilies.Cybersecurity Analyst na Sberbank in Moscow Metro Area é uma remuneração total anual de RUB 4,344,383. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Sberbank para a função de jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Moscow Metro Area é RUB 1,817,789.

