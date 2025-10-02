Diretório de Empresas
Sberbank Gerente de Produto Salários em Moscow Metro Area

A remuneração de Gerente de Produto in Moscow Metro Area na Sberbank varia de RUB 11.19M por year para L7 a RUB 16.17M por year para L14. O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano por year totaliza RUB 3.85M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.36M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Sberbank?

Perguntas Frequentes

Outros Recursos