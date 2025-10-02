Diretório de Empresas
Sberbank
Sberbank Marketing Salários em Moscow Metro Area

O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano de Marketing na Sberbank totaliza RUB 3.03M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Sberbank
Product Marketing Manager
Moscow, MC, Russia
Total por ano
RUB 3.03M
Nível
-
Salário base
RUB 3.03M
Stock (/yr)
RUB 0
Bônus
RUB 0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Sberbank?

RUB 13.36M

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Perguntas Frequentes

Самый высокий пакет вознаграждения для Marketing в Sberbank in Moscow Metro Area составляет RUB 3,724,836 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Sberbank для позиции Marketing in Moscow Metro Area составляет RUB 3,029,011.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Sberbank

