Diretório de Empresas
Sberbank
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Information Technologist (IT)

  • Todos os Salários de Information Technologist (IT)

  • Moscow Metro Area

Sberbank Information Technologist (IT) Salários em Moscow Metro Area

A remuneração de Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area na Sberbank varia de RUB 1.63M por year para L7 a RUB 2.48M por year para L9. O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano por year totaliza RUB 2.11M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Ver 4 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

RUB 13.36M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de RUB 2.51M+ (às vezes RUB 25.05M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Sberbank?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Information Technologist (IT) ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para jobFamilies.Information Technologist (IT) na Sberbank in Moscow Metro Area é uma remuneração total anual de RUB 2,853,061. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Sberbank para a função de jobFamilies.Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area é RUB 2,109,773.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Sberbank

Empresas Relacionadas

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos