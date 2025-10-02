A remuneração de Cientista de Dados in Moscow Metro Area na Sberbank varia de RUB 1.8M por year para L7 a RUB 6.45M por year para L13. O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano por year totaliza RUB 4.1M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
