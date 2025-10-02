Sberbank Analista de Negócios Salários em Moscow Metro Area

A remuneração de Analista de Negócios in Moscow Metro Area na Sberbank varia de RUB 1.98M por year para L7 a RUB 4.19M por year para L11. O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano por year totaliza RUB 2.63M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L7 RUB 1.98M RUB 1.72M RUB 0 RUB 259K L8 RUB 1.82M RUB 1.76M RUB 0 RUB 61.1K L9 RUB 3.25M RUB 2.58M RUB 0 RUB 670K L10 RUB 3.15M RUB 2.65M RUB 0 RUB 501K Ver 4 Mais Níveis

