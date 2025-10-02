Diretório de Empresas
Sberbank
Sberbank Analista de Negócios Salários em Moscow Metro Area

A remuneração de Analista de Negócios in Moscow Metro Area na Sberbank varia de RUB 1.98M por year para L7 a RUB 4.19M por year para L11. O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano por year totaliza RUB 2.63M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sberbank. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Ver 4 Mais Níveis
RUB 13.36M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de RUB 2.51M+ (às vezes RUB 25.05M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Quais são os níveis de carreira na Sberbank?

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Analista de Negócios at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 4,757,188. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Analista de Negócios role in Moscow Metro Area is RUB 2,700,624.

Outros Recursos