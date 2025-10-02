Diretório de Empresas
Saviynt
Saviynt Engenheiro de Software Salários em Greater Los Angeles Area

O pacote de remuneração in Greater Los Angeles Area mediano de Engenheiro de Software na Saviynt totaliza $105K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Saviynt. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
Saviynt
Associate Software Engineer
El Segundo, CA
Total por ano
$105K
Nível
L1
Salário base
$105K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Saviynt?

$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

El paquete salarial más alto reportado para un Engenheiro de Software en Saviynt in Greater Los Angeles Area está en una compensación total anual de $191,237. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Saviynt para el puesto de Engenheiro de Software in Greater Los Angeles Area es $125,000.

