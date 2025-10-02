A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Seattle Area na SAP Concur varia de $130K por year para T2 a $243K por year para T4. O pacote de remuneração in Greater Seattle Area mediano por year totaliza $185K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da SAP Concur. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
