SAP Concur Engenheiro de Software Salários em Greater Seattle Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Seattle Area na SAP Concur varia de $130K por year para T2 a $243K por year para T4. O pacote de remuneração in Greater Seattle Area mediano por year totaliza $185K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da SAP Concur. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
T1
(Nível Iniciante)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na SAP Concur?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na SAP Concur in Greater Seattle Area é uma remuneração total anual de $275,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SAP Concur para a função de Engenheiro de Software in Greater Seattle Area é $185,838.

