Santander UK Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

O pacote de remuneração in Greater London Area mediano de Engenheiro de Software na Santander UK totaliza £96.8K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Santander UK. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Santander UK
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£96.8K
Nível
L5
Salário base
£96.8K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Santander UK?

£121K

Salários de Estágio

Contribuir

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Santander UK in Greater London Area é uma remuneração total anual de £181,902. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Santander UK para a função de Engenheiro de Software in Greater London Area é £110,414.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Santander UK

