Santander Bank Engenheiro de Software Salários em Greater Sao Paulo

O pacote de remuneração in Greater Sao Paulo mediano de Engenheiro de Software na Santander Bank totaliza R$126K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Santander Bank. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por ano
R$126K
Nível
L2
Salário base
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Bônus
R$28.1K
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Santander Bank?

R$880K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Santander Bank in Greater Sao Paulo é uma remuneração total anual de R$224,268. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Santander Bank para a função de Engenheiro de Software in Greater Sao Paulo é R$127,167.

