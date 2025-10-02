Diretório de Empresas
Santander Bank
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Banker de Investimentos

  • Todos os Salários de Banker de Investimentos

  • New York City Area

Santander Bank Banker de Investimentos Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Banker de Investimentos na Santander Bank totaliza $245K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Santander Bank. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Total por ano
$245K
Nível
Vice President
Salário base
$185K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$60K
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Santander Bank?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Banker de Investimentos ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

Korkein ilmoitettu palkkaus Banker de Investimentos roolille yrityksessä Santander Bank in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $330,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Santander Bank Banker de Investimentos roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $245,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Santander Bank

Empresas Relacionadas

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos